أشهر الحكم البرتغالي، فابيو خوسيه بطاقة صفراء في وجه حسام حسن مهاجم فريق الأهلي، رغم تواجده على مقاعد بدلاء الأحمر أمام الزمالك، في كأس السوبر المصري على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين في الإمارات.

لماذا حصل حسام حسن على إنذار في السوبر المصري؟

وحصل حسام حسن على إنذرا من حكم اللقاء البرتغالي خوسيه، بعد نزوله الملعب للاحتفال بهدف زميله البرازيلي برونو سافيو، الذي سجل الهدف الأول للأهلي في شباك الزمالك.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد فوزه بنتيجة 2-0، مساء أمس، الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وقدم البرازيلي برونو سافيو أوراق اعتماده هو وكريم فؤاد، حيث سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين (40 و90+1).

وبذلك نجح الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في حصد لقب السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه.

وبات الأهلي الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر المصري.