مانشستر سيتي ضيفا على ليستر في الدوري الإنجليزي لاستعادة الصدارة

يحل مانشستر سيتي ضيفا على نظيره ليستر سيتي، اليوم، السبت، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب “كينج باور”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعتبر النقاط الثلاث مطلب مانشستر سيتي من أرض مضيفه ليستر، أمرًا مهمًا ليرتقي مؤقتًا إلى الصدارة، آملاً بتعثر آرسنال أمام نوتنجهام فورست، بعد سقوطه الأوروبي.

ومن المرجح غياب سلاح السيتيزن الفتاك المهاجم النروجي إرلينج هالاند، بعد خروجه بين الشوطين أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني (0-0)، الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأنه أصيب في كاحله، ويعاني ارتفاعًا في درجات الحرارة.

ويمتلك السيتي صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين خلف آرسنال المتصدّر، قوة هجومية كافية لمواجهة ليستر، لكن المشجعين سيشعرون بقلق لغياب هالاند.

ويحتل ليستر سيتي المركز السابع عشر في جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة.

وعلّق مدربه الإسباني بيب جوارديولا على لياقة لاعبه الجديد، قائلاً: "سنرى.. عانى هالاند قليلاً من الحمى قبل المباراة، وتعرّض لضربة صغيرة في قدمه، ولهذا السبب لم يلعب في الشوط الثاني، لكنه عاد ليجري بشكل طبيعي".

وسجل هالاند 17 هدفا في 11 مباراة في الدوري بعد انضمامه من دورتموند الصيف الماضي.