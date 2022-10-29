يستعد الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر، لمواجهة الداخلية العائد للدوري الممتاز، وذلك فى منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الداخلية والأهلي، يوم الأربعاء المقبل، 2 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وسيدخل الأهلي اللقاء بروح معنوية عالية، بعد التتويج بكأس السوبر المصري على حساب غريمه الزمالك، حيث يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد فوزه بنتيجة 2-0، مساء أمس، الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وقدم البرازيلي برونو سافيو أوراق اعتماده هو وكريم فؤاد، حيث سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين (40 و90+1).

وبذلك نجح الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في حصد لقب السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه.

وبات الأهلي الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر المصري.