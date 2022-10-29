رسميا.. تحديد مكان إقامة السوبر المصري القادم.. تفاصيل

أبدى سهيل العريفي مدير قطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، عن سعادته بإقامة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين في الإمارات.

وقال العريفي، في تصريحات تليفزيونية: "كانت مباراة بها روح رياضية عالية، لقد قدمت الجماهير المصرية مثالا مميزا".

وتابع: "تذاكر السوبر كانت نفدت منذ فترة، المدرجات كانت ممتلئة، وحتى الممرات، وخارج الملعب أيضا كان هناك من يريد الحصول على تذكرة".

تحديد مكان إقامة السوبر المصري القادم

وكشف: "مباراة كأس السوبر القادمة ستستضيفها في الإمارات، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المحترفة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم".

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد فوزه بنتيجة 2-0، مساء أمس، الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وقدم البرازيلي برونو سافيو أوراق اعتماده هو وكريم فؤاد، حيث سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين (40 و90+1).

وبذلك نجح الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في حصد لقب السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه.

وبات الأهلي الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر المصري.