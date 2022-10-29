منة ياسر: كورس سوبر سيليوم طبيعي 100% ومصرح من وزارة الصحة| فيديو

قالت الدكتورة منة ياسر، أخصائية التغذية، إن أقراص "سوبر سيليوم" تحتوى على مكونات طبيعية 100%، وليس له آثار جانبية، ومصرح به من وزارة الصحة، متابعة: "كورس سوبر سيليوم يحتوى على كريم لشد الترهلات".

وأضافت الدكتورة منة ياسر، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الكورس يضم كريما لأوجاع المفاصل، وكريما خاصا بالبشرة، وغسولا نسائيا، معقبة: "بنحب نهتم بالنساء" .

كورس السوبر سيليوم

وأوضحت منة ياسر أن كورس السوبر سيليوم مكون من 3 منتجات تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون وشد الترهلات، ويعالج السليوليت من سن 13 حتى 70 سنة.