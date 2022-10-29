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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منة ياسر: كورس سوبر سيليوم طبيعي 100% ومصرح من وزارة الصحة| فيديو

الدكتورة منة ياسر
الدكتورة منة ياسر - أخصائية التغذية

قالت  الدكتورة منة ياسر، أخصائية التغذية، إن أقراص "سوبر سيليوم" تحتوى على مكونات طبيعية 100%، وليس له آثار جانبية، ومصرح به من وزارة الصحة، متابعة: "كورس سوبر سيليوم يحتوى على كريم لشد الترهلات".

وأضافت الدكتورة منة ياسر، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الكورس يضم كريما لأوجاع المفاصل، وكريما خاصا بالبشرة، وغسولا نسائيا، معقبة: "بنحب نهتم بالنساء" .

كورس السوبر سيليوم 

وأوضحت منة ياسر أن كورس السوبر سيليوم مكون من 3 منتجات تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون وشد الترهلات، ويعالج السليوليت من سن 13 حتى 70 سنة.

 

سوبر سيليوم الدكتورة منة ياسر كورس سوبر سيليوم برنامج صباح البلد توك شو

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