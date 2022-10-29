تصفيات إفريقيا .. موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وإسواتيني والقناة الناقلة

يلتقى منتخب مصر الأولمبي فى لقاء العودة الأحد المقبل باستاد الإسكندرية، نظيره منتخب إسواتيني في الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.

وحقق منتخب مصر الأولمبي، تعادلا سلبيا مع إسواتيني فى المباراة التى جمعتهما بملعب الأخير فى ذهاب الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.

وقدم منتخب مصر الأولمبي مباراة رائعة وكان بإمكانه التسجيل ولكن لم يحالفه الحظ وتصدت العارضة لثلاثة كرات خطيرة، فى المقابل لعب إسواتيني مدافعا معظم الوقت.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الإياب بين منتخب مصر الأولمبي واسواتيني عبر قناة اون تايم سبورتس.

قادرون على تخطي إسواتيني

قال روجيرو ميكالي المدير الفني منتخب مصر الأولمبي، إن اللاعبين مستعدين لمواجهة إسواتيني المقرر لها الأحد في إياب الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وقال ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي في المؤتمر الصحفي : "مباراة الذهاب كانت صعبة لأننا كنا نسعى لاختيار أفضل تشكيلة وكنا نتمنى تسجيل أهداف ولكن الحظ منعنا من تسجيل ٣ أهداف محققة".

وأضاف : "نتمنى تعويض التعادل السلبي في لقاء الذهاب وتحقيق الفوز وتخطى منتخب إسواتيني وسنعمل على تصحيح الأخطاء وسرعة انهاء الهجمات، نثق فى جميع اللاعبين واتمنى ان يظهر اللاعبون بمستواهم الحقيقي".

وتابع ميكالي: "أمضيت شهرين مع المنتخب الأوليمبي ولازلت اؤكد اننى اسعى للحصول مع المتخب على ميدالية اوليمبية، اللاعبون لديهم قدرة كبيرة على الاستجابة للخطط وتنفيذ التعليمات والمطلوب منهم".

محاضرة ميكالي

ألقي البرازيلي ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي محاضرة على اللاعبين اليوم فى تدريبات المنتخب استعدادا للقاء إسواتيني الساعة الثامنة مساء غد الأحد باستاد الإسكندرية فى لقاء العودة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ وكان لقاء الذهاب قد انتهي بالتعادل السلبي فى مدينة مبابان.

وحرص ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي مع جهازه المعاون ، تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب الحراس وجواو محلل الأداء على توضيح كافة السلبيات التى وقع فيها اللاعبون فى لقاء الذهاب وطالبوهم بضرورة علاجها وتجنبها خاصة ظاهرة الفرص الكثيرة الضائعة وشدد على ضرورة الإيجابية على المرمي واستغلال أنصاف الفرص من أجل العبور ومواصلة الدفاع عن الحلم الأوليمبي.

هذا وقد شهد الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب التدريبات ، حيث يتواجد بركات مع المنتخب منذ ترأسه بعثة الفريق فى إسواتيني ويحرص فى غالبية الأوقات على توجيه اللاعبين ونقل خبراته إليهم .

من جانبه يبذل محمود حرب المدير الإداري مجهودات مكثفة فى معسكر المنتخب من أجل خلق أجواء إيجابية للاعبين وتلبية احتياجاتهم لمزيد من التركيز فى المباراة القادمة والتى تعتبر مصيرية والفوز فيها مطلب جماعي .