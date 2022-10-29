حبس عاطل بعد ضبط كيلو جرام هيروين بحوزته في طوخ

تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية، من ضبط عاطل في طوخ لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، حيث ضبط بحوزته كمية من الهيروين وسلاح ناري.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ بورود معلومات سرية لضباط المباحث بالمركز، بقيام عاطل باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية.

وعقب استئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق أمني وتمكن من ضبط "أحمد م ع"، 41 سنة عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات، وبحوزته كمية من الهيروين تزن حوالي كيلو جرام، وسلاح ناري "بندقية خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي 25 ألف جنيه، وهاتف محمول، وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والميزان لاستخدامه في عملية البيع، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.