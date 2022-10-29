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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جنوب الوادي تحصد المركز الأول بمسابقة الفرعون الذهبى في مجال التصوير

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، حصول عبد الله أسامة كمال، الطالب بكلية التجارة بقنا ، على المركز الأول فى مسابقة الفرعون الذهبي ١٠٠عام من التاريخ.

 

جاء ذلك خلال احتفال جامعة المنصورة  باليوبيل الذهبي لها و مرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، و تصدر الطالب الفائز والممثل لجامعة جنوب الوادى، قائمة المنافسات فى مجال التصوير الملون.

 

جامعة جنوب الوادى تظهر بالتصنيف الأمريكي "US News" لعام 2022

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ووجه رئيس الجامعة التهنئة للطالب، مشيراً إلى أن الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية لأهميتها في تنمية مهارات الطلاب.


و أضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، بأن مجالات المنافسة تضمنت التصوير الملون، الملصق الاعلانى، القصة القصيرة، الأفلام القصيرة، حيث شارك بالمنافسات 15 جامعة، قدمت 235 عملا فنياً.

 

و اشاد نائب رئيس الجامعة، بالمشاركة المتميزة لطلاب الجامعة في مختلف المنافسات و تحقيق مراكز متقدمة فى مجالات مختلفة.

جامعه جامعة جنوب الوادي كلية التجارة مسابقة الفرعون الذهبي المركز الأول جامعة المنصورة قنا

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