ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا، في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإسباني.
تشكيل برشلونة
وضم تشكيل برشلونة:
في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن
خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - إريك جارسيا - جوليس كوندي - جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري
خط الهجوم: عثمان ديمبلي - أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي
وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مستايا معقل فريق فالنسيا.
ويحتل برشلونة قبل انطلاق المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة.