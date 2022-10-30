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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زيادة في الراتب| برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

برج الحوت
برج الحوت

تشير توقعات برج الحوت اليوم ، بأنه قد يكون لديك استقرار اقتصادي جيد، كما أن الأزمة المالية التي واجهتها مؤخرًا قد لا تكون موجودة.

وإليك توقعات برج الحوت اليوم 30 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي. 

 

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برج الحوت وحظك اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

يمكنك تحقيق هامش جيد في الممتلكات المستثمرة، قد تتلقى مستحقاتك المستحقة وأموالك المقرضة لشخص ما، قد تجد عائلتك طريقة لتجديد شبابها والاسترخاء. 

قد تكون هناك بعض اللحظات الممتعة مع الأقارب المقربين، على صعيد العمل ، قد تصبح أحد الأصول لمؤسستك، قد تتحسن الأمور بالنسبة لك، قد تلاحظ تحسنًا واضحًا في حالتك إذا كنت تعاني من مرض متعلق بنمط الحياة.

كما يمكنك ممارسة نشاط صحي للحفاظ على لياقتك. 

توقعات برج الحوت مهنيا

قد تكون في وضع مالي نشط وقد تحرك خطط عملك إلى أبعد من ذلك، تكتسب مشاريعك زخمًا رئيسيًا وقد تكون هناك أرباح ثابتة، قد تواجه نموًا في المال، قد ترى حتى زيادة في الدخل العادي.

قد يكون هناك احتمال قوي بأن جهودك لتحسين مكانتك المهنية قد تؤتي ثمارها، قد تحصل على مكانة بارزة في المنظمة، يمكنك الحصول على دور قيادي، قد يؤتي عملك الشاق ثماره على صعيد الوظائف حيث قد تحصل على زيادة في الراتب.

توقعات برج الحوت عاطفيا

برج الحوت ، قد تكون حياتك العاطفية مثيرة حيث يمكنك استكشاف بعض الاهتمامات المشتركة مع شريك حياتك، قد تستمتع بتفاعل خاص مع شخص قد تجده مثيرًا للاهتمام على الجبهة.

توقعات برج الحوت خلال الأيام القادمة 

يمكنك التواصل مع أقاربك وقضاء بعض الوقت الجيد معهم، قد يجلب اليوم الراحة والسعادة لعائلتك، قد تتحسن العلاقة مع أقاربك البعيدين أيضًا.

قد تؤدي عادتك الجيدة في أن تكون واعيًا بالصحة إلى ازدهار رفاهيتك، يمكنك الانتباه إلى نظامك الغذائي، تناول الأطعمة المغذية قد يعزز طاقتك ويوفر لك صحة وحيوية جيدة. 

كما يمكنك اتخاذ خيارات صحية في الحياة ، والتي قد تبقيك خاليًا من أي أمراض مزمنة.

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