توك شو

عبد الصمد ماهر: القطاع الخاص يمثل 33% من المنظومة الصحية في مصر

جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في ملف الصحة، إن المنظومة الصحية في مصر تنقسم إلى شقين رئيسيين، أحدهما حكومي والآخر خاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يشكل نحو 33% من إجمالي المنظومة الصحية في البلاد.


وأوضح خلال برنامج صباح البلد أن المستشفيات الحكومية تُدار من خلال ثلاث جهات رئيسية، وهي:

مستشفيات الطب العلاجي

مستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة

مستشفيات تابعة للهيئات التعليمية أو الجامعية

فرق للتقويم الذاتي والمتابعة الميدانية

وأضاف ماهر أن وزارة الصحة شكّلت فريقًا خاصًا للتقويم الذاتي، يتبع الإدارة المعنية بمتابعة المستشفيات، وتكمن مهمته في تنفيذ جولات ميدانية دورية لتقييم الأداء داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية.

التفتيش المستمر يقلل الأخطاء ويحسن الأداء

وأشار إلى أن فكرة المرور الدوري والتفتيش المفاجئ تساهم في الحد من الأخطاء، موضحًا أن "مجرد معرفة الأطقم الطبية والإدارية بوجود تفتيش قريب، يُحسّن من مستوى الانضباط، ويرفع كفاءة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين".

القطاع الصحي المراكز الطبية المستشفيات

