القوطة جننت المزارعين| الفلاحين: فدان الطماطم يخسر 100 ألف جنيه

انخفضت أسعار الطماطم بالأسواق نتيجة زيادة المعروض بالأسواق ، وعلى الرغم من ارتياح المستهلك لذلك الأمر ، إلا أنه قد يسبب خسائر للمزارعين بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة ، ويتراوح سعر كيلو الطماطم حاليا بالأسواق من 5 لـ 8 جنيهات على حسب الحالة والمنطقة .

ومن جانبه ، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين إن سعر قفص الطماطم وزن 25 كيلو يباع حاليا في الغيط ب50 جنيه بما يعادل 2 جنيه لكل كيلو طماطم وان انتاج فدان الطماطم لهذه العروة 800 قفص تقريبا بما يعادل 40000 الف جنيه في حين أن تكلفة زراعة وجني فدان طماطم تصل إلي 140 الف جنيه تقريبا.

وأشار “ابوصدام” خلال بيان له ، إلى أن انهيار أسعار الطماطم مع ارتفاع تكلفة زراعتها ومع تراكم خسائر الفلاحين في ظل نظام زراعي عشوائي سوف يؤدي إلي ازمات كبيره في العروات القادمة اقلها عدم استقرار الاسعار وأخطرها عزوف المزارعين عن زراعة الطماطم.

أسباب انخفاض أسعار الطماطم

وأكد عبدالرحمن أن اسباب انخفاض أسعار الطماطم حاليا هو زيادة مساحات زراعة الطماطم في هذه العروة علي غير المتوقع بالإضافة إلي موجة ارتفاع درجات الحرارة التي زادت معدلات نضج الثمار مما زاد المعروض في الأسواق في ظل ارتفاع تكلفة التخزين وعدم إمكانية استيعاب مصانع الصلصه لفائض الانتاج مع قلة الكميات المصدرة للخارج .



وناشد أبوصدام الحكومة بسرعة التدخل لانقاذ مزارعي الطماطم من هول الخسارة حيث تصل خسارة 10 فدادين من الطماطم لمليون جنيه .

وسجل سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات والبطاطس 9.5 جنيه والبصل الأبيض 12 جنيها والأحمر 9 جنيهات والكوسة بقيمة 22 جنيها للكيلو والجزر بـ13 جنيها والفاصوليا بـ 60 جنيها للكيلو.

الباذنجان والفلفل

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي 5.5 جنيه والرومي 5 جنيهات والأبيض 5.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي8 جنيهات والحامي 7 جنيهات و الألوان بـ 23 جنيها .

الملوخية والبامية

وصل سعر كيلو البامية إلى 33 جنيها والملوخية 5 جنيهات والخيار 12 جنيها و القلقاس 15 جنيها للكيلو والبطاطا 11 جنيها والثوم 60 جنيها واللفت 6 جنيهات والبنجر 8 جنيهات.