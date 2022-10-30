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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 30-10-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

بلغ سعر متوسط  الدولار أمام الجنيه في 3 ينوك تابعة لـ القطاع الخاص في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-10-2022؛ ليسجل 22.95 جنيها للشراء و 23.05 جنيها للبيع .

وجاء متوسط سعر الدولار في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني.

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زيادة السعر

وزاد سعر الدولار أمام الجنيه خلال امس بقيمة 3.12 جنيها علي أساس أسبوعي في البنوك التي تعمل بالسوق المصري.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في أول أيام الأسبوع اللاحقة علي سريان قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف الأجنبي.

 

سعر البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 22.85 جنيها للشراء و 22.96 جنيها للبيع.

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه علي مستوي أكبر 7 بنوك تابعة للقطاع الخاص وهي “مصرف أبوظبي الاسلامي، قناة السويس، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، البركة”، مسجلا 23.1 جنيها للشراء و 23.2 جنيها للبيع .
 

ووصل ثاني أقل سعر لـ الدولار نحو 22.90 جنيها للشراء و 23 جنيها للبيع في بنوك " مصر، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB".

أقل سعر 

أقل سعر لـ  الدولار عند 22.85 جنيها للشراء  و 22.95 جنيها للبيع في 4 بنوك تابعة للقطاعين الحكومي والخاص منها  " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي" 

 

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 23 جنيها للشراء و 23.1 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، بلوم، ميد بنك".

ثاني أعلي سعر 


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 23.05 جنيها للشراء و 23.15 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، الأهلي المتحد، كريدي أجريكول".
 

قرارات البنك المركزي

وخلال الخميس الماضي، أصدر البنك المركزي المصري،  السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها  والتي تتم عن طريق البنك نفسه مع التأكيد علي إمكانية القيام بنفس العمليات مع البنوك المحلية فقط.

وذكر البنك المركزي أنه بشأن عمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري فقد قرر  السماح للبنوك بإجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات

وأشترط البنك أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء عن أي من العمليات التجارية، التي تتم عن طريق البنك نفسه بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية و مستندات التحصيل و تسهيلات الموردين و تحويل أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ، .

وتضمن القرار عمليات التحصيل  التصدير السلعي والخدمي الواردة  لعملاء البنك بشرط حصول البنك علي ما يثبت أن العملية تجارية  مع ضرورة أن يتم مراعاة عدن السماح للعملاء القيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

وجاء بالخطاب المرسل من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله إلي رؤساء البنوك، أنه يتم السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجل من البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

إجراءات البنك المركزي

وكان البنك المركزي المصري قد أجري سلسلة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي من بينها رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بنسبة 2% بالإضافة إلي الاعلان عن تفاصيل حصول مصر علي تمويل بقيمة 9 مليارات دولار موزعة بين 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و مليارا واحدا من صندوق الاستدامة و 5 مليارات دولار من شركاء التنمية.

وعلى سياق متصل أكد الدكتور طلعت شحاتة، الخبير المصرفي، أن لجوء البنوك الحكومية لإصدار شهادات ادخارية بعائد 17.25% سنويا والتي يتم الاكتتاب عليها لمدة 3 سنوات؛ بالتوازي مع رفع سعر الفائدة بواقع 2% " 200 نقطة أساس"، تساعد في امتصاص صدمة زيادة سعر الفائدة وتضمن عوائد للعملاء .

وتوقع " شحاتة" وصول سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة القليلة القادمة لما بين 24 و 25 جنيها، ثم استقرار مع نهاية العام الميلادي الجديد وتحديدا مطلع العام القادم.

واعتبر أنه من المقرر أن يصل ما بين 21 و 22 جنيها كسعر حقيقي وعادل، بالتوازي مع ظهور نتائج وبشائر قرار البنك المركزي بشان مؤشر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية و الذهب و مشتقات العملة المحلية و الانتهاء فعليا من تنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستندية، معتبرا أن تلك الإجراءات ستعطي مرونة في سعر الدولار و العملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه.

 

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