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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماهر فرغلي: جماعة الإخوان مزدوجة الصورة ومخادعة تظهر عكس ما تبطن

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان المسلمين مزدوجة الصورة وجماعة مخادعة وتظهر عكس ما تبطن.

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ماهر فرغلي: هناك صراع أجنحة بين جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

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ماهر فرغلي: الإخوان اعتمدت استراتيجية جديدة لتكوين الجماعة دون وجود للتنظيم


وأضاف ماهر فرغلي، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "جماعة الإخوان تلعب طوال الوقت مع كل القوى وتحاول تحتوي الجميع، وإذا فشلت في احتواء أي شيء تصطدم به"، لافتا: "جماعة الإخوان تلعب بعواطف الشعب".

 

وأشار ماهر فرغلي، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية،: "الإخوان لديها هدف استراتيجي كبير جدا وهو الوصول لكرسي الحكم".

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