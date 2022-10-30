ماهر فرغلي: جماعة الإخوان مزدوجة الصورة ومخادعة تظهر عكس ما تبطن

قال ماهر فرغلي، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان المسلمين مزدوجة الصورة وجماعة مخادعة وتظهر عكس ما تبطن.



وأضاف ماهر فرغلي، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "جماعة الإخوان تلعب طوال الوقت مع كل القوى وتحاول تحتوي الجميع، وإذا فشلت في احتواء أي شيء تصطدم به"، لافتا: "جماعة الإخوان تلعب بعواطف الشعب".

وأشار ماهر فرغلي، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية،: "الإخوان لديها هدف استراتيجي كبير جدا وهو الوصول لكرسي الحكم".