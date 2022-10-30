الأوقاف تطلق مبادرة حق الوطن بمسجد النور بالعباسية.. اليوم

تدشن وزارة الأوقاف مبادرة: "حق الوطن"، بمسجد النور بالعباسية اليوم الأحد.

يأتي ذلك في إطار إعلان وزارة الأوقاف عن إطلاق مبادرة (حق الوطن) في جميع مساجد مصر، ولمدة شهر كامل ، والتي تهدف إلى التعريف بحق الوطن، وتعزيز ثقافة حسن الولاء والانتماء له، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره ، وذلك بحضور جمع من الأئمة والواعظات.

يحضر التدشين، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبمشاركة كل من كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.