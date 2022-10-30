ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

تحدثت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة في فيلم "ديسكو ديسكو" والتي جمعتها بالفنان عمرو عبد الجليل.

وقالت ميار الببلاوي خلال لقائها ببرنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة القاهرة اليوم: الفيلم كله معظمه اتصور في رمضان، وأنا عندي عقدة من التصوير في رمضان رغم أني كنت شابة ولسه بلبس وكده، ولكن مشهد المايوه مكنتش عايزاه خالص، وإيناس الدغيدي مرمطتني ومسحت بيا الأرض لما لقيتني جيت بمايوه شورت كده وزعقتلي وقالتلي امشي البسي المايوه التاني.

https://fb.watch/gtph_xtuLy/

وأضافت ميار الببلاوي: ولكن مشهدي الجرئ مع عمرو عبد الجليل كنا في رمضان وكنت رافضة أصوره لدرجة دخلت الحمام وفضلوا يخبطوا عليا، كنت مستنيه بس المغرب يأذن كنت بقول حتى لو هعمل حاجة غلط ميكنش في الصيام أكون بس فطرت.