بريطانيا.. اتهام رجل بقتل 39 فيتناميا بعد العثور عليهم في شاحنة

اتهمت السلطات البريطانية يوم السبت، رجلا بالقتل غير العمد واشتراكه في مؤامرة أدت إلى وفاة 39 فيتناميا تم العثور عليهم في شاحنة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، سيمثل ماريوس ميهاي دراجيتشي (49 عاما)، الذي احتجزته الشرطة في رومانيا في أغسطس 2022، أمام محكمة تشيلمسفورد الابتدائية، متهما بالتورط في الواقعة.

ويشتبه في أن دراجيتشي جزء من شبكة نسّقت رحلات المهاجرين غير الشرعية إلى المملكة المتحدة.

ويواجه المتهم 39 تهمة بالقتل غير العمد والتآمر في مساعدة مهاجرين غير شرعيين.

وتم العثور على جثث الضحايا في صندوق الشاحنة ذات المقطورة التي نقلت بالعبارة من زيبروجه في بلجيكا إلى بورفليت صباح يوم 23 أكتوبر 2019.