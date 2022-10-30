عودة كانييه ويست ومتطرفي بريطانيا وترامب في الطريق.. هل يصبح تويتر ملاذا للتطرف ؟

أثار إتمام صفقة تويتر Twitter من قبل رجل الأعمال، إيلون ماسك، قلقا واسعا بسبب التخوفات من عودة الأفكار المتطرفة مرة أخرى للنور، بعد سنوات من حجبها بموجب سياسة المحتوى، التي تحظر الآراء المتطرفة والتي قد تتسبب في حدوث عنف في الدول و المجتمعات.

وتعلو أصوات كثير من المراقبين لضرورة تفعيل سياسة حجب المحتوى مرة أخرى للأفكار التي تحمل تطرفا أو إساءة، خاصة بعد وعود إيلون ماسك بتطبيق حرية كاملة على منصة تويتر، حيث وأشار في وقت سابق إلى أنه "سيكون من الرائع إلغاء الحظر الدائم على تويتر ، باستثناء حسابات البريد العشوائي وتلك التي تدعو صراحة إلى العنف" حيث أرسل في أبريل الماضي رسالة نصية تفيد بأنه ستكون هناك حاجة إلى إجراء "صارم" لإصلاح تويتر.

عودة الشخصيات الرئيسية في اليمين المتطرف في بريطانيا

وكشف تقرير من صحيفة الجارديان البريطانية أنه بالفعل خلال الساعات الماضية، بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر، عادت مرة أخرى عدد الشخصيات البريطانية اليمينية المتطرفة والمحظورة سابقا إلى تويتر، من بينها مجموعة Britain First المعادية للمهاجرين والمسلمين.

ونشرت المجموعة المتطرفة Britain First في الساعات الماضية عددا من مقاطع الفيديو المعادية للمهاجرين، كما تمكنت الشخصيات الرئيسية في اليمين المتطرف في بريطانيا والذين تم حظرهم سابقًا من تويتر من فتح حسابات جديدة ، دون قيود ، بعد استيلاء إيلون ماسك على المنصة.

وتعد مجموعة Britain First واحدة من أكثر الجماعات المتطرفة في بريطانيا حيث قضى زعيمها بعض الوقت في السجن بتهمة ارتكاب جرائم كراهية ضد المسلمين، وتم حظره في عام 2017 بموجب قواعد خطاب الكراهية على تويتر بعد نشر مقاطع فيديو تحريضية معادية للمسلمين، إلا أن المجموعة ترفض وصفها بالمتطرفة وتقول إنها "ترفض الكراهية العنصرية بجميع أشكالها".

وعلى الرغم من أن إيلون ماسك قد أعلن بالفعل عن إنشاء مجلس إدارة للمحتوى في تويتر من شأنه أن يجمع بين "وجهات نظر متنوعة" ، لفحض التغريدات والآراء التي تعتبر متطرفة، إلا أنه المراقبين يعتبرون أن هذا الأمر لن يكون كافيا.

عودة كانييه ويست وماسك يبرأ نفسه ويتهم إدارة تويتر

وأعاد تويتر حساب مغني الراب المثير للجدل كانييه ويست، وطليق الممثلة وعارضة الأزياء كيم كارداشيان، وذلك بعد حظره منذ فترة بسبب نشره آراءا تم اعتبارها بأنها معادية للسامية، ومسئية وتحض على الكراهية وتخالف سياسة المحتوى.

وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية فإن إيلون ماسك قد رد على الادعاءات التي تقول بأن ماسك نفسه هو المسئول عن عودة كانييه ويست، حيث نفى ذلك مؤكد بأن ويست قد تمت إعادته من قبل إدارة تويتر قبل أن يستحوذ فعليا على المنصة، مضيفا “لم يتشاوروا معي أو يبلغوني”.

وأكد إيلون ماسك أن "أي شخص موقوف لأسباب غير جوهرية ومشكوك فيها سيُطلق سراحه من سجن تويتر"، كما أضاف في تغريدة أخرى: "الكوميديا ​​أصبحت قانونية الآن على تويتر".

واشترى كانييه ويست منذ أسابيع قليلة تطبيق Parler ، المثير للجدل والذي استخدمه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في حشد أنصاره ضد نتيجة انتخابات 2020، مما أدى إلى وقوع شغب كبير نتج عنه اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.

هل يعود ترامب مرة أخرى لـ تويتر ؟

وذكرت شبكة BBC البريطانية أن الحظر الدائم للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أصبح أقل تأكيدا الآن، ولكن أيضا يصعب التنبؤ بعدته بشكل قاطع بعدما أصبح يمتلك منصته Truth Social والتي حققت نجاحا كبيرا حيث قام بتحميلها الكثيرين على متاجر التطبيقات في الفترة الماضية.

وفي وقت سابق، قال إيلون ماسك إنه سيلغي الحظر الذي فرضه تويتر على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إذا تمت عملية الاستحواذ عليه مؤكدا "سأقوم بإلغاء الحظر الدائم، أنا لا أملك تويتر حتى هذه اللحظة"، الأمرالذى يؤكد مخاوف المسئولين الأمريكيين من عودة ترامب بشكل طبيعي لتويتر.

وأعلن ماسك عن نيته في مؤتمر FT Live's Future of the Car": ، بأنه يجب أن يكون الحظر الدائم نادرًا للغاية وأن يكون مفعلا فقط في حالة الحسابات التي عبارة عن روبوتات أو حسابات احتيالية أو بريد عشوائي".

وأضاف ماسك "أعتقد أنه لم يكن من الصحيح حظر دونالد ترامب، أعتقد أن هذا كان خطأ ، لأنه أدى إلى نفور جزء كبير من البلاد ولم ينتج عنه في النهاية عدم وجود صوت لدونالد ترامب".