وزير الخارجية الأمريكي: روسيا تدفع العالم نحو الجوع

انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قرار روسيا تعليق العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن:"نأسف لتعليق روسيا العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية".

وأضاف:"روسيا تلجأ مرة أخرى إلى استخدام الغذاء سلاحا في الحرب التي بدأتها".

وتابع بلينكن أن "روسيا تستخدم الغذاء كسلاح بوقف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود".

وواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن:"وقف روسيا اتفاق "صادرات الحبوب" يعني دفع المزيد في العالم حول الجوع".

من جانبه، قال مجلس الاتحاد الروسي إن روسيا يمكن أن تحل محل الحبوب الأوكرانية بالكامل في السوق العالمية، حيث "أرسلنا حوالي 10.5 مليون طن من الحبوب إلى دول آسيا وإفريقيا".

وأضاف مجلس الاتحاد الروسي أن "ما لا يقل عن 50 دولة تعتمد على الحبوب الروسية بما في ذلك أفقر البلدان في إفريقيا".

وتابع مجلس الاتحاد الروسي:"تقدر إمكانات تصدير الحبوب لدينا في الموسم الحالي بأكثر من 50 مليون طن".