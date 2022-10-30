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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"حق الوطن"|علماء الأوقاف: كل ما يدعم بناء الدولة الوطنية من صميم الإيمان

مبادرة حق الوطن
مبادرة حق الوطن

واصلت وزارة الأوقاف، وفي إطار مبادرة حق الوطن، مساء أمس السبت 29/ 10/ 2022م فعاليات الأسبوع الثقافي "حق الوطن" بست محافظات، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

مبادرة حق الوطن

وقد أكد العلماء أن كل ما يدعم بناء الدولة الوطنية وقوتها هو من صميم اعتقادنا الإيماني، وكل ما يؤدي إلى الفساد أو الإفساد أو التخريب أو زعزعة الانتماء الوطني فهو مناقض ومضاد لكل القيم الدينية والثوابت الوطنية، فمصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن قضية الوعي بالوطن، وبمشروعية الدولة الوطنية، وضرورة دعم صمودها، والعمل على رقيها وتقدمها، أحد أهم مرتكزات بناء الشخصية السوية، وأحد أهم دعائم الولاء والانتماء للوطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته وكل ذرة من ثراه الندي .

ففي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي " حق الوطن " بمسجد عمر بن عبد العزيز بالغردقة، وحاضر فيه الشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ محمود حميد إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الشيخ محمد عبادي الصادق إمام المسجد، والقارئ الشيخ عبد السلام مصطفى قارئًا ومبتهلًا.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم الأسبوع الثقافي " حق الوطن " بمسجد المصطفى، وحاضر فيه الشيخ إيهاب فتحي مدير إدارة أوقاف عتاقة، والشيخ شاهر محمد شكري إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ أسامة حسن محمود قارئًا ومبتهلًا.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي " حق الوطن " بمسجد مجمع الرحمن بمدينة رأس سدر،و حاضر فيه الشيخ حسن مصباح محمد العزوني مسئول المساجد بالمديرية، والشيخ سليمان عبد الله علي حسن مدير إدارة رأس سدر، وقدم له الشيخ محمود محمد شحاته الصابر، والقارئ الشيخ بلال عبد الحميد عبدربه غازي قارئًا ومبتهلًا.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي " حق الوطن " بمسجد مجمع الجزيرة الإسلامي، وحاضر فيه الدكتور أحمد سيد عويس مدرس العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، والشيخ أحمد السيد عبد العال إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الدكتور عيد شحاتة عويس إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ شوقي عبد الله قارئًا، والمبتهل الشيخ عبد الله بدران مبتهلًا.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم الأسبوع الثقافي " حق الوطن " بمسجد الحاج حسن، وحاضر فيه الدكتور كامل محمد جاهين أستاذ الحديث بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان، والدكتور يوسف مصطفى أحمد مدير الدعوة بالمديرية، وقدم له الشيخ عبد الله محمود عبد الله مفتش بإدارة أسوان أول، والقارئ الشيخ الشاذلي طلحة محمد قارئًا، والمبتهل الشيخ خالد أحمد الدسوقي مبتهلًا.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي " حق الوطن " بمسجد ناصر بالخارجة، وحاضر فيه الشيخ حمدي فتحي إمام وخطيب ومدرس، والشيخ فريد سيد محمد جهلان إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الشيخ حسن عبد الحافظ، والقارئ الشيخ علي فرغلي قارئًا، والمبتهل الشيخ ضياء الدين ناصر مبتهلًا.

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