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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية توجه حملات للمدارس للتوعية بمخاطر المخدرات.. صور

حملات توعية بالمدارس
حملات توعية بالمدارس

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بعقد عدة لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتى (الإعدادية - الثانوية) لتقديم التوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة ، خاصة المستحدثة منها وتأثيرها السلبى وخطورتها على تلك الفئة العمرية.

 كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق تعاطيها وكذا وسائل الوقاية منها.

  

 يأتى ذلك فى إطار حرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.. وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان من العاملين بأوساط التربية والتعليم.

   

 وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة إنتشار المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقى بظلالها على المجتمع وتجهض طموحات شبابه.

   

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وزارة الداخلية التربية والتعليم المدارس مكافحة المخدرات حملات قطاع مكافحة المخدرات

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