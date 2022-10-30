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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة يبحث ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

صدى البلد

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاته ؛ اليوم الأحد ، بديوان عام الوزارة ،وفدا من شركة 3S  للبرمجيات برئاسة المهندس أحمد عبد العزيز مدير الشركة ، لمناقشة مشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار سعي الوزارة، لاستكمال برنامج التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفه عامة وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،ويأتي ذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتي القوى العاملة،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الوزير، إن الدولة المصرية تسعى الى رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتعمل وزارة القوى العاملة من خلال هذا التوجه الى ميكنة خدمات الوزارة ، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية ، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.

وطالب الوزير من الشركة، أن يحتوى هذا البرنامج على كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها الكترونيا ، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم،ووجه الوزير ،لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة هذه المنظومة بشكل كامل .

وقال  المهندس عمرو حاتم مدير مشروعات القوى العاملة وتشغيل مصر الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان هدف البرنامج يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة تسهم في دعم متخذ القرار من خلال الحصول على البيانات السلمية، كما يهدف الى تقديم آليات لتوفير فرص العمل ،فضلا عن اليات تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية ،توسيع تقديم الخدمات بالتواصل المستمر مع المستفيدين ،ومتابعة استلام المنح وتوفير فرص العمل، بالاضافة الى مواجهة كافة الأخطاء وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.

واستعرض وفد الشركة مشروع البرنامج ، ومكوناته، ودورة العمل المقترحة، وخطة التنفيذ.

يذكر أنه تم تكليف شركة الأنظمة الذكية المؤمنة للبرمجيات المعروفة بـ ( Software S3) و هي شركة رائدة في تكامل الأنظمة والبرمجيات التي تقدم حلولاً مبتكرة ، بتقديم مقترح لميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك من واقع الخبرات المكتسبة من العمل في كبرى مشروعات ميكنة ورقمنة آليات تقديم وإدارة الخدمات الحكومية منذ عام 2009 ، لبعض الجهات الحكومية.

حضر اللقاء من جانب الوزارة : حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات، وايمان عبد الغني رئيس الادارة المركزية للمعلومات،ومحمد البدوي أمين عام صندوق الطوارئ، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، وأحمد اسماعيل مدير عام متابعة شئون المديريات  و،رضا العربي عضو المكتب الفني للوزير، وهبة محمد باحث شئون عمالة غير المنتظمة، وسيد محروس مسئول ادارة العمالة غير المنتظمة، والمهندس ايمن زكي مطور نظم ، ومحمد كمال مسئول التحول الرقمي، وأشرف عيد باحث بالادارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة.

ومن وزارة الاتصالات: مهندس محمد عمران مدير مشروع، والمهندسة ايناس عقاب المدير التنفيذي للبروتوكول، وعن الشركة: المهندس سامح محسن ابراهيم مدير قطاع، والمهندس أحمد فيصل المدير الاقليمي، والمهندس أسامة يماني مدير مشروع.

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