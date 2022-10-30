البحرين تدين التفجيرين الإرهابيين بالصومال

أدانت البحرين اليوم /الأحد/ التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مقر وزارة التربية والتعليم العالي في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية البحرينية ، وفقا لوكالة ألأنباء البحرينية .

وأعربت البحرين عن بالغ التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإجرامي الآثم.

وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، والداعي إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود الدولية للقضاء على تلك الآفة الخطيرة.