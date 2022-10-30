بالحجاب.. نورهان شعيب تنشر صورة لها أثناء تأديتها مناسك العمرة

نشرت الفنانة نورهان شعيب ، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نورهان شعيب في الصورة بالحجاب من الحرم المكي أمام الكعبة، و هي تؤدي مناسك العمرة.

قالت الفنانة نورهان شعيب: “عشت طفولة سعيدة ومدللة وكنت كيوت لأني كنت أصغر طفلة في العائلة، وشاركت في برنامج ومسرحيات للأطفال وتعلمت الموسيقي”، مشيرة إلى أن والدها لم يعترض على دخولها الوسط الفني.

وأضافت الفنانة نورهان ، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، طبيعة شخصيتي تتسم بالعاطفية وتتأثر بسرعة شديدة بما يجري حولي من أحداث، لافتة أنه ولا تحب المواجهة مع الآخرين لتجنب خسارة أشياء كثيرة".

وتابعت الفنانة نورهان، لا أمانع تداول أخبار الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة، ولكن طريقة تناولها في طبيعة مجتمعنا العربي صادم لأنه يستبيح حياة الفنان الخاصة وتحديدا الزواج والطلاق مع أنه أمر عائلي وأسري للغاية، "إحنا مالنا ومالهم دي حاجة بين الزوج وزوجته".