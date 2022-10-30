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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فيديو قديم .. التعليم تنفي غرق مدرسة الثورة بإمبابة في مياه الأمطار

المتحدث الرسمي بإسم
المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، خلال الساعات الاخيرة ، فيديو يزعم غرق مدرسة الثورة المصرية بإمبابة ، مما أدى لتدافع التلاميذ  وكادت تحدث كارثة .

 تواصل موقع صدى البلد مع شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، الذي نفى تماما تعرض مدرسة الثورة المصرية بإمبابة اليوم لغرق أدى لتدافع التلاميذ.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم لصدى البلد إن الفيديو المتداول هو فيديو قديم تم تصويره يوم الأمطار التي شهدتها مصر منتصف الأسبوع الماضي وليس اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : أن مشهد تجمعات المياه الموجود في الفيديو المتداول لم يكن داخل المدرسة من الأساس ولكنه كان خارج المدرسة “في الشارع” ، مشيراً إلى أن مسئولو الحي تعاملوا تعاملافوريا مع هذه التجمعات المائية في وقتها وتم ازالتها بالكامل .

وعلى جانب آخر .. انطلقت اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل الدراسين في العام الدراسي الحالي 2022 / 2023  ، في جميع مدارس الجمهورية .

وتعد امتحانات شهر أكتوبر التي بدأت اليوم لطلاب صفوف النقل هي أول امتحانات شهرية يخوضها الطلاب في العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

وأعلنت المدارس لطلاب صفوف النقل قبل بدء امتحانات شهر أكتوبر تعليمات عاجلة تمثلت في :

  • ممنوع الغياب نهائيًا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر أكتوبر.
  • فى حالة المرض على الطالب أثناء امتحانات شهر أكتوبر، يحضر الامتحان متخذًا الإجراءات الاحترازية حيث إنه ممنوع تجاهل هذه الإجراءات.
  • خلال امتحانات شهر أكتوبر سيكون اليوم الدراسى كاملاً وسيعقد الامتحان في الحصتين (الثالثة والرابعة).
  • ممنوع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.
  • ممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة امتحانات شهر أكتوبر إلا للضرورة القصوى.
  • حضور الطلاب في امتحانات شهر أكتوبر يكون بالزى المدرسي ويمنع الزي المُخالف.
  • على الطالب أن يلتزم بحضور امتحانات شهر أكتوبر بأدواته المدرسية الخاصة به.

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