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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: تصدير الحبوب بات مستحيلا بسبب الحصار الروسي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال وزير البنية التحتية في أوكرانيا أولكسندر كوبراكوف، إن تصدير الحبوب إلى باقي دول العالم أصبح أمرًا مستحيلاً بسبب الحصار الذي تفرضه روسيا على الموانئ الأوكرانية. 

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق روسيا لصفقة الحبوب، مشيرةً إلى أن ذلك كان بسبب الإجراءات المتهورة لأوكرانيا التي هاجمت السفن الروسية.

وحذرت الحكومة الروسية من أنه إذا أكدت التحقيقات أن المتفجرات كانت محمولة في إحدى شاحنات الحبوب فقد تقرر روسيا الانسحاب من الصفقة التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

وأكد بوتين على أن المتفجرات قد تم نقلها على الأرجح عن طريق البحر من أوديسا لكن لم يتم التأكد بشكل قاطع ما إذا كان ذلك قد تم بمساعدة شاحنات الحبوب أم لا.

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وصرح بوتين بأن اتفاق الحبوب قد تم وضعه في الأساس للتخفيف من تداعيات أزمة غذاء عالمية، لكنه حذر من أنه إذا اتضح أن الممرات الإنسانية تُستخدم لأعمال إرهابية فإنه سيضع عمل ممرات الحبوب في موضع تساؤل.

وشهدت الأزمة تطورات جديدة بعدما أعلنت روسيا أن سفنها التي اُستهدفت بطائرات درون في ميناء سيفاستوبول كانت ضمن السفن المشاركة في اتفاق نقل الحبوب.

زرع الفوضى

وبعد ساعات من إعلان موسكو تعليق الاتفاق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مصورة، إن تعليق روسيا اتفاق تصدير الحبوب، يتطلب "ردًا دوليًا قويًا" من الأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين، متهماً روسيا بـ"محاولة إحداث مجاعة مصطنعة في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا".

كما اتهم وزير خارجية كييف ديميترو كوليبا عبر "تويتر" موسكو بأنها "تستخدم ذريعة كاذبة لإغلاق ممر الحبوب الذي يضمن الأمن الغذائي لملايين الناس"، داعياً جميع الدول إلى "مطالبة روسيا بوقف ألعاب الجوع، وإعادة الالتزام بالتزاماتها".

إدانة دولية

وعلقت الأمم المتحدة على القرار الروسي مؤكدة أنها على اتصال بالسلطات الروسية بعد ورود تقارير عن تعليق موسكو مشاركتها في الاتفاق الذي أدى إلى استئناف صادرات الحبوب والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود.

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وأضاف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة: “من الضروري أن يمتنع الجميع عن أي إجراءات قد تهدد اتفاق الحبوب”، مؤكدًا أن اتفاق الحبوب له تأثير إيجابي واضح على حصول الملايين في العالم على الغذاء.

من جانبه، قال مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد إن الاتحاد يحث روسيا على العدول عن قرار تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

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