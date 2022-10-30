«تسويق السياحة الثقافية»: مؤتمر المناخ فرصة ذهبية للترويج للرحلات المشتركة

قالت لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن موسم الشتاء الحالي هو الأفضل، منذ ثلاثة سنوات، ويشهد إقبال من مختلف الأسواق المصدر لحركة السياحة الثقافية خاصة من السوق الاسباني، فيما دعت اللجنة إلى ضرورة استغلال انعقاد مؤتمر المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل بمنتجع شرم الشيخ في الترويج للرحلات السياحية المشتركة التي تجمع بين منتج السياحة الترفيهية والثقافية.



وأضاف محمد عثمان رئيس «لجنة تسويق السياحة»، أن مؤتمر المناخ فرصة ذهبية للقطاع السياحي لنقل خبره مهمة للمشاركين في المؤتمر، حول إمكانية أن يحصل على متعة الاستمتاع برياضة الغطس والتعرف على الحضارة المصرية القديمة في مدينة الأقصر من خلال الرحلات المشتركة.



كما دعا صناع القرار السياحي إلى الترويج للرحلات المشتركة، مستخدمين قناع الملك توت عنخ آمون في مأوية اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي، مؤكد، أن الترويج لتلك الرحلات يصنع حالة من التشويق لدي المشاركين في قمة المناخ، ويمنحهم فرصة لاكتساب تجربة سياحية ساحرة.



وشدد «عثمان» على أهمية عمل شركات السياحة على تنظيم برامج لزيارة متحف شرم الشيخ الذي يضم حاليا بعض القطع الأثرية التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، فيما لافت إلى أن الدولة المصرية تمكنت من تغير الأقصر بشكل كبير حينما دعمتها بالبنية الأساسية، إلى جانب افتتاح طريق الكباش الذي جعل من الأقصر متحف مفتوح.



كما أكد رئيس «تسويق السياحة الثقافية» أن مصر تحظي بشتاء دافئ متوقعا أن تكون الأقصر وأسوان دورة المقاصد الشتوية خاصة بعد زيادة معدلات الطيران الداخلي، وعلى صعيد الإدارة المرنة لسعر صرف الدولار في مقابل سعر العملة المحلية أكد أنها تصب في صالح صناعة السياحة، موضحا أن القطاع مصدر أساسي للعملة الصعبة.



وأشار إلى أهمية الترويج والتسويق لقضاء موسم رأس السنة في مصر من الآن موضحا أنا لدينا أيضا مناسبة مرور 200 عام علي علم المصريات، مما جعل مصر حديث العديد من المنتديات العلمية في الجامعات في الغرب، وهو ما يجب استغلاله في جذب المزيد من حجم الحركة للمقصد السياحي المصري.