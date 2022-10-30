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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مبادرة ابدأ تتيح 150 ألف فرصة عمل.. أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتعرف على الرخصة الذهبية للمستثمرين

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم، عددًا من القضايا والملفات المهمة، نستعرض لكم في هذا التقرير أبرزها..


أستاذ اقتصاد: مبادرة ابدأ تتيح أكثر من 150 ألف فرصة عمل

أكد الدكتور محمد البهواشي أستاذ إقتصاد، أن مبادرة ابدأ تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمر، بالإضافة إلى الاستفادة من المشروعات القومية، والبنية التحتية، التي تم إنشاؤها لاستيعاب مشروعات استثمارية، قائمة على جذب تكنولوجيا جديدة، وتوطينها داخل الاقتصاد المصري.

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-10-2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 30-10- 2022


أسعار الذهب


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1394 جنيهات للجرام.
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1220 جنيها.

 

الدولار يسجل 22.99 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 30-10- 2022.

 

سعر الدولار اليوم  
سجل سعر  الدولار الأمريكي اليوم 22.99 جنيه للبيع، و22.85 جنيه للشراء.

 

غير معدية.. هاني الناظر يكشف أسباب الإصابة بالصدفية وأفضل طرق علاجها

أكد الدكتور  هاني الناظر  ، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا ، إن مرض الصدفية مرض جلدي ولا يمثل أي خطورة على صحة الإنسان وعمره ، مشيرا إلى أنه مرض مناعي يأتي بسبب نشاط زائد في جهاز المناعة ، وزيادة افراز الأجسام المضادة والتي تحارب الجلد .

 

على غرار حياة كريمة.. فتوح: مبادرة «ابدأ» نقطة تحول في الصناعة المصرية

وأضاف "فتوح" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن من أكثر التحديات التي تواجه الصناعة هي البيروقراطية واستخراج التراخيص، كما تحتاج الصناعة إلى تخفيض بعض الأعباء عن المصنعين ليتمكنوا من التصدير إلى الخارج.

 

أسامة السعيد: يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على السلع طوال اليوم

أكد الدكتور أسامة السعيد الكاتب الصحفي، أن الدولة تبذل جهود كبيرة في إتاحة وتوفير جميع السلع ، وذلك من خلال حزم الحماية الأجتماعية، و التي تتكلف مليارات الجنيهات.

دور الرقابة في الأسواق

وقال أسامة السعيد ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية" إكسترا نيوز"، إنه يجب عدم ترك من يستغلون الأزمات، من المحتكرين، والمضاربين، والتجار المستغلين للأزمات.

 

قوافل تنظيم الأسرة.. الصحة: الإنجاب في سن مبكرة يصيب الطفل بالتقزم والأنيميا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة   الصحة، تعقيبا على حملة لتنظيم الأسرة وتطوير قدرات السيدات تستمر لمدة 3 أيام، إن تنظيم الأسرة لا يقتصر على وسائل منع وتقليل فرص الحمل، وهو مفهوم مرتبط بصحة الأسرة، والمرأة، والطفل، والهدف من الحملة هو نقل المعلومات الصحية إلى الأم سواء كانت أنجبت فعليًا، أو مقبلة على الإنجاب، أو حتى المرأة في سن الزواج.

 

الأزمة تولد الحل.. الصناعة العمود الفقري للاقتصاد القوي

قال علي السيد، الكاتب الصحفي، إن الوقت الحالي هو أزمة، ودائمًا ما تولد الأزمات الحلول، متابعًا إنه كما وجه الرئيس السيسي يجب وجود أفكار وطروحات جديدة لمواجهة الوضع الحالي الذي تمر به مصر.

 

تفاجأوا بسرعة استجابة الرئيس.. خبير: الرخصة الذهبية توفر الكثير للمستثمرين

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الرخصة الذهبية يتم منحها لتكون بديلة عن جميع الرخص، وهي رخصة واحدة تكون بمثابة الموافقة على بداية النشاط إنشاءً، وتنفيذاً، وإدارةً، مشيرا إلى أن الرخصة الذهبية توفر الكثير للمستثمرين.

اسعار الذهب مبادرة ابدأ الدولار اني الناظر رقابة الصحة حسام عبد الغفار

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