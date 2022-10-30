رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضا للكتاب بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية

افتتح الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، معرضًا للكتاب بالمكتبة المركزية لجامعة الأزهر بمدينة نصر ، وذلك في إطار التعاون المثمر الفعال بين قطاعات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتوجيهات فضيلته بضرورة الاهتمام بطلاب وطالبات الأزهر الشريف بمراحله المختلفة، ودعم الجانب المعرفي والثقافي لديهم.

ويحتوي المعرض على سلسلة الإصدارات العلمية لمجمع البحوث الإسلامية، والتي يعالج مضمونها عددًا من القضايا العلمية المهمة من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة حول القضايا الفكرية، ومنها: الجهاد، والحاكمية، ودار الإسلام ودار الحرب، والتعددية الدينية والمذهبية، وغيرها من المفاهيم المهمة، إضافة إلى مجموعة من الإصدارات التي تناقش المشكلات الأسرية والمجتمعية المتنوعة وطرح الحلول المناسبة لدعم الاستقرار المجتمعي.

يأتي تنظيم هذا المعرض في إطار الجهود التوعوية للمجمع والجامعة في كثير من الميادين الحيوية خاصة داخل الجامعات وما تضمه من أعداد هائلة من الشباب؛ بوصفهم الفئة الأكثر احتياجًا للتوعية والتثقيف والدعم المعرفي في مختلف المجالات العلمية والفكرية؛ وذلك لحمايتهم من الاستقطاب الفكري من جماعات الإرهاب والتطرف.

شهد الافتتاح اليوم حضور عدد كبير من طلاب جامعة الأزهر، كما أجرت مسابقات علمية وثقافية بين الطلاب، ووزعت الإصدارات العلمية المقدمة في المعرض على الفائزين.



كان في استقبال رئيس الجامعة وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية؛ الأستاذ أسامة أمين، مدير عام المكتبات بالجامعة، والأستاذ أحمد فتحي، مدير المكتبة المركزية بجامعة الأزهر، ولفيف من العاملين بالمكتبة المركزية، إضافة إلى جمع كبير من طلاب وطالبات كليات جامعة الأزهر.



يذكر أن المعرض يستمر لمدة عشرة أيام بمقر المكتبة المركزية بحرم الجامعة بمدينة نصر لمدة عشرة أيام بتخفيضات كبيرة للباحثين وطلاب الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى طلاب وطالبات مرحلتي الإجازة العالية الليسانس والبكالوريوس.