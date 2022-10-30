عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضا للكتاب بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية

سلامة داوود
سلامة داوود

افتتح  الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر  والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، معرضًا للكتاب بالمكتبة المركزية لجامعة الأزهر بمدينة نصر ، وذلك في إطار التعاون المثمر الفعال بين قطاعات مؤسسة  الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتوجيهات فضيلته بضرورة الاهتمام بطلاب وطالبات الأزهر الشريف بمراحله المختلفة، ودعم الجانب المعرفي والثقافي لديهم.

ويحتوي المعرض على سلسلة الإصدارات العلمية لمجمع البحوث الإسلامية، والتي يعالج مضمونها عددًا من القضايا العلمية المهمة من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة حول القضايا الفكرية، ومنها: الجهاد، والحاكمية، ودار الإسلام ودار الحرب، والتعددية الدينية والمذهبية، وغيرها من المفاهيم المهمة، إضافة إلى مجموعة من الإصدارات التي تناقش المشكلات الأسرية والمجتمعية المتنوعة وطرح الحلول المناسبة لدعم الاستقرار المجتمعي.

يأتي تنظيم هذا المعرض في إطار الجهود التوعوية للمجمع والجامعة في كثير من الميادين الحيوية خاصة داخل الجامعات وما تضمه من أعداد هائلة من الشباب؛ بوصفهم الفئة الأكثر احتياجًا للتوعية والتثقيف والدعم المعرفي في مختلف المجالات العلمية والفكرية؛ وذلك لحمايتهم من الاستقطاب الفكري من جماعات الإرهاب والتطرف.

شهد الافتتاح اليوم حضور عدد كبير من طلاب جامعة الأزهر، كما أجرت مسابقات علمية وثقافية بين الطلاب، ووزعت الإصدارات العلمية المقدمة في المعرض على الفائزين.


كان في استقبال رئيس الجامعة وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية؛ الأستاذ أسامة أمين، مدير عام المكتبات بالجامعة، والأستاذ أحمد فتحي، مدير المكتبة المركزية بجامعة الأزهر، ولفيف من العاملين بالمكتبة المركزية، إضافة إلى جمع كبير من طلاب وطالبات كليات جامعة الأزهر.


يذكر أن المعرض يستمر لمدة عشرة أيام بمقر المكتبة المركزية بحرم الجامعة بمدينة نصر لمدة عشرة أيام بتخفيضات كبيرة للباحثين وطلاب الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى طلاب وطالبات مرحلتي الإجازة العالية الليسانس والبكالوريوس.

الأزهر رئيس جامعة الازهر مجمع البحوث الاسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

القصة الكاملة لخناقة شيكابالا وحسين الشحات في نهائي السوبر.. وتهديد بالإيقاف 8 مباريات

مفاجأة.. أحمد حسن: تقرير مراقب السوبر يدين حسين الشحات في أزمة شيكابالا

اعترافات الطفلة القاصر: دخل بي بعلم أهلي ومبسوطة معاه ومش بتهمه بحاجة

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

هذه الفئات تصرف 600 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام

ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

الإعفاء من أجرة المواصلات والضرائب.. بشرى سارة للمسنين في مصر

فى موسمه .. أهم فوائد الرمان الصحية

رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

نشرة أخبار العالم| في نهاية ولايته.. الرئيس اللبناني يغادر قصر بعبدا.. الأمن يطلق النار على مظاهرات الطلاب في إيران.. وبدء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بالبرازيل

الفتاة الذهبية.. سارة سمير تحطم 3 أرقام قياسية في بطولة أفريقيا للأثقال

الهند.. انهيار جسر مكتظ بالمارة وسقوط 400 فرد في النهر| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غريبة.. سلمى أبو ضيف تفاجئ متابعيها بملابسها| شاهد

الناس مخدوعة فيها .. منتجات غذائية تدمر الجسم | تحذير هام

رئيس الأركان يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى

ماذا يحدث عند خلط العسل مع الكركم وتناول كوب منه يوميا؟

فيديو

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

فيديو كشف الحقيقة.. سر غياب عمر كمال عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية

انهارت من البكاء|القصة الكاملة لـ دنيا بطمة مع محمد الترك بعد اتهامه بالخيانة والعنف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ