حقيقة نمو زهور ملونة في صحراء ليبيا

حقيقة ظهور زهور ملونة بعد هطول الأمطار

تداول رواد التواصل الإجتماعي في ليبيا صورا على صفاحتهم الشخصية و الصفحات الشهيرة على العملاق الأزرق فيس بوك ، لزهور صفراء و بنفسجية في الصحراء و يروجون أنها نبتت في الصحراء الليبية .

وبحسب ما نشرت بعض المواقع و وسائل الإعلام الليبية، فإن رواد فيس بوك في ليبيا قاموا بتداول صور لزهور نابته في الصحراء في ليبيا و يشير البعض أنها نبتت عقب هطول الأمطار خلال الفترة الماضية .



ووفقا للمنشورات المتداولة بين الرواد فإن هناك بعض الزهور الملونة الصفراء و البنفسجية نابتة على رمال الصحراء، و ظن الليبيين أنها في أراض ليبية و لكن بعد البحث تبين أنها ليست في ليبيا و لم تكن في هذ العام .

الزهور من وادي الموت في الولايات المتحدة من 2018



أشارت وسائل إعلام ليبية أنه بعد البحث في ذلك الأمر ، و التأكد من صحة الصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الإجتماعي، تبين أن الصور ليست في ليبيا و لكنها في الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة تسمى " وادي الموت"، بصحراء نيفادا .

المنشور المتداول



-جدير بالذكر ان الصور التي انتشرت بين الرواد في ليبيا ظنا منهم انها في ليبيا، تبين أنها في نيفادا، بالولايتت المتحدة الأامريكية، و التقطها مصور يدعى "كريس كليفلاند " في عام 2018، و نشرها عبر حسابه على "إنستجرام".