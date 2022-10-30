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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حقيقة ظهور زهور ملونة بعد هطول الأمطار

حقيقة نمو زهور ملونة في صحراء ليبيا

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي في ليبيا صورا على صفاحتهم الشخصية و الصفحات الشهيرة على العملاق الأزرق فيس بوك ، لزهور صفراء و بنفسجية في الصحراء و يروجون أنها نبتت في الصحراء الليبية . 

وبحسب ما نشرت بعض المواقع و وسائل الإعلام الليبية، فإن رواد فيس بوك في ليبيا قاموا بتداول صور لزهور نابته في الصحراء في ليبيا و يشير البعض أنها نبتت عقب هطول الأمطار خلال الفترة الماضية . 

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ووفقا للمنشورات المتداولة بين الرواد فإن هناك بعض الزهور الملونة الصفراء و البنفسجية نابتة على رمال الصحراء، و ظن الليبيين أنها في أراض ليبية و لكن بعد البحث تبين أنها ليست في ليبيا و لم تكن في هذ العام . 

الزهور من وادي الموت في الولايات المتحدة من 2018


أشارت وسائل إعلام ليبية أنه بعد البحث في ذلك الأمر ، و التأكد من صحة الصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الإجتماعي، تبين أن الصور ليست في ليبيا و لكنها في الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة تسمى " وادي الموت"، بصحراء نيفادا . 

المنشور المتداول


-جدير بالذكر ان الصور التي انتشرت بين الرواد في ليبيا ظنا منهم انها في ليبيا، تبين أنها في نيفادا، بالولايتت المتحدة الأامريكية، و التقطها مصور يدعى "كريس كليفلاند " في عام 2018، و نشرها عبر حسابه على "إنستجرام".

 

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