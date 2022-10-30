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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كامل الوزير: لا مجاملات أو وسايط في اختيار العاملين بالمترو.. فيديو

كامل الوزير
كامل الوزير

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الخط الثالث لمترو يوجد به شبكة «واي فاي»، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تستمد الخبرة من الشركات العاملة في مجال مترو الأنفاق في مصر، وتعلم كيفية حفر الأنفاق من الشركات الفرنسية العاملة في هذا المجال، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مجاملات للعاملين بقطاع المترو «مفيش محاباة ومفيش وسايط».

وأضاف الوزير، في حوار خاص بمترو الأنفاق مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»؛ لكشف تفاصيل خطط تنفيذ المشروعات الجديدة، أن طول الخط الثالث لمترو الأنفاق حوالي 42 كيلومترًا، مؤكدًا أنه بعد انتهاء أعمال المحطة يتم إعادة الشوارع إلى وضع أفضل مما كانت عليه.

ووجه تحية إلى أهالي الكيت كات بعد انتهاء أعمال تنفيذ أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق بالمنطقة، لافتًا إلى أن كل محطات الخط الثالث يوجد بها سلالم كهربائية متحركة، لكبار السن وذوي الإعاقة من أجل تسهيل الحركة على المواطنين، مشيرًا إلى أنه قارن بين الخط الأول لفرنسا بنظيره المصري من حيث الجودة.

مترو الأنفاق وزير النقل عزة مصطفي كبار السن صالة التحرير كامل الوزير

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