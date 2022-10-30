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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أدت لتشوهات في وجهها ..وفاء سالم تكشف تفاصيل خضوعها لعملية جراحية خاطئة

وفاء سالم
وفاء سالم

كشفت الفنانة وفاء سالم، تفاصيل معاناتها بعد خضوعها لعملية جراحية؛  ادت لتشوهات في وجهها .

وفاء سالم في لايف :

 

وقالت وفاء سالم خلال لايف عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الحمد لله على كل حاجة بتحصل، كل حاجة بتحصل في حياتنا مقدر أنها تحصل مش من النوع اللي يشيل الطين، قبل العملية كنت نفسيًا مش مبسوطة، كان عندي محقون خد، وحقن في آثار العملية لسه موجودة ولسه فيه ورم، الجرح كان فوق الحاجب الدكتور فتح وكان فيه صديد واصل للمخ والشبكية والدكتور صوره فيديو.


وأضافت وفاء سالم: كان عندي خد أكبر من خد، فكنت بضايق أنا مبحبش أكون مش أنا، مش معناه إني ضد التجميل، التجميل معمول لخدمة الجمال، يحاول يخلي الإنسان شكله طبيعي، شوفت وشوش بلاستيكية وعمري ما طلبتها، الإحساس بيقل ويخفت لما الإنسان ميبقاش على راحته.


واختتمت وفاء: أنا عايزة ملامحي زي ما هي زي ما انتوا حبتوني، فيه أعمال قدمتها مكنتش راضية عنها، لأني مكنتش حاسة الإحساس الطبيعي، فبلاقي التعبير ضعيف وناقص، لو ربنا قدر واشتغلت في الفن تاني، مبدورش أكون صغيرة، أنا في النهاية ماما وابني كبير، مش بخبي عنه حاجة، لما عملت العملية ابني كان معايا خطوة بخطوة لو فيه حاجة غلط مكنش هيوافق، ابني ساعدني أتخطى مرحلة صعبة في حياتي.

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