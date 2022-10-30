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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي بكر: حمو بيكا يلعب دور كوميديان بالأفلام لكن لا يصلح للغناء

حلمي بكر
حلمي بكر

قال الموسيقار الكبير حلمي بكر، إن المهم الآن ليس الصوت، ولكن الصورة خاصة بين المطربات، معقبًا: "لازم الكتف ده يبان، حاجات تانية، إيه علاقة العري بالفن، هو إحنا هنعمل أغاني سيكسية".

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وأضاف "بكر"، خلال حواره ببرنامج "من غير استئذان"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه يرحب بقدوم المطرب مصطفى كامل كنقيب للموسيقيين لأن لديه جرأة كبيرة، معقبًا: “أنا قولت جملة لهاني شاكر زعلته، وهي ”أنت مطرب عظيم ولكن إداري فاشل".

وأوضح "أن هاني شاكر فنان ولم يستطع إدارة نقابة الموسيقيين لأنه مهذب ومثقف، مستطردًا: "هو اللي داخل النقابة غير مثقف، نتكلم في الموضع ده بعدين".

ولفت إلى أن حمو بيكا دمه خفيف، وعندما يظهر على المسرح يُسعد الجمهور، معقبًا: "مدرسة حمو بيكا استهبل تعيش كويس، حمو بيكا ممكن يلعب دور كوميديان في الأفلام، ولكن لا يصلح للغناء".

حلمي بكر نقابة الموسيقيين الموسيقار الكبير حلمي بكر فضائية الحدث اليوم المطرب مصطفى كامل

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