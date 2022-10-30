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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامة حجب السلع

حماية المستهلك
حماية المستهلك

كشف المهندس ايمن حسام "رئيس جهاز حماية المستهلك، أن عقوبة حجب السلع تصل للحبس وغرامة تقدر ب 2 مليون جنيه.

 

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إجراء قوي من حماية المستهلك لمنع الأوفر برايس وضبط أسعار السيارات.. فيديو

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الأحد "أن جهاز حماية المستهلك يقوم بشكل مستمر بـ حملات رقابية مكثفة علي الأسواق؛ لمنع استغلال بعض التجار للأزمة سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين"
 

وتابع المهندس ايمن حسام "رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جهاز حماية المستهلك، يحظى بثقة للمصريين خلال الفترة الأخيرة، وفي ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الوطن.

 

غرفة عمليات مركزية


وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن هناك تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة جميع الحملات علي مستوى المحافظات، ورصد التطورات الناتجة عن تلك الأزمة بالأسواق، خاصة رفع أسعار السلع عن الأسعار المعلنة.
 

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