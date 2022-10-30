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ديني

مسؤلو بنجلاديش بـ"العالمية لخريجي الأزهر": نسعى لنشر وسطية الإسلام وترسيخ مفاهيم التعايش السلمي

محمد المحرصاوي
محمد المحرصاوي

قال الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن العالم الإسلامي اليوم، يواجه هجمات مخططة من قبل الجماعات المتطرفة التي تسعى لتشويه صورة الإسلام السمحة؛ لذلك تحمل فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر المنتشرة بدول العالم  المسئولية الفكرية بقيادة شيخ الأزهر أ.د أحمد الطيب؛ لمواجهة هذا الجماعات والتيارات المتشددة وتقف سدا منيعا أمامها، ونعتبر لقاءات قيادات المنظمة بالمركز الرئيس بالقاهرة ورؤساء فروعنا بالخارج مطلبا أساسيا وهاما نحو تطوير استراتيجية المنظمة وفروعها لمكافحة هذه الأفكار الهدامة، وحماية الشباب في المجتمعات الإسلامية من خطر الوقوع في براثن جماعات الظلام.

جاء ذلك خلال لقاء قيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمقرها الرئيس بالقاهرة وقيادات فرع المنظمة ببنجلاديش؛ لوضع استراتيجية عمل الفترة المقبلة لمواجهة الفكر المتطرف ودحضها.

وأكد الدكتور المحرصاوي أهمية تحقيق التواصل البناء بين فرع المنظمة ببنجلاديش والمقر الرئيس بالقاهرة للوقوف على أهم المستجدات والإنجازات الفعالة لخريجي الأزهر هناك، فضلا عن مواجهة كافة التحديات التي تواجه مسئولي الفرع وتعزيز مجهوداتهم وتقديم يد العون لهم.

أضاف أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أنه من الضروري استكمال قاعدة البيانات الخاصة بجميع الأزهريين ببنجلاديش لتحقيق لم الشمل والاستفادة منهم في مكافحة الفكر المتطرف، وترسيخ رسالة الأزهر الوسطي بين أبناء بنجلاديش؛ ليكونوا خير سفراء للأزهر لتوصيل رسالة الإسلام الحنيف في بلادهم، ونبذ الفكر المتشدد.

كما أشار إلى بدء عدد من الفروع في ترجمة الإصدارات المختلفة للمنظمة، وذلك بالتنسيق الكامل مع المركز الرئيس للمنظمة بالقاهرة، وهي بمثابة فرصة عظيمة لتوضيح وإزالة اللبس عن بعض المفاهيم المغلوطة التي يستخدمها المتطرفون في نشر دعواتهم الباطلة التي تهدم المجتمعات وترسخ للفكر الضال البعيد كل البعد عن رسالة الإسلام السمحة.

ومن جهته استعرض مسؤلو فرع بنجلاديش مجهودات وأنشطة الفرع سواء في نشر وسطية الإسلام وترسيخ مفاهيم التعايش السلمي ودحض أفكار التطرف والإرهاب وكذلك تنفيذ الأنشطة التعليمية والتثقيفية والحوارية بين أوساط الشباب الفترة الأخيرة.

كما ثمن الشيخ صوفي ميزان الرحمن - رئيس فرع المنظمة ببنجلاديش، مجهودات المنظمة الحثيثة نحو تعميق التواصل الدائم وثراء الحوار الفكري من حين لآخر من خلال ورش العمل المتخصصة في بيان المفاهيم المغلوطة في الدين، والدورات التدريبية لتأهيل أئمة متدربين على يد كبار علماء الأزهر الشريف، مؤكدا أن زيادة تقدم طلاب بلادهم  للالتحاق بالأزهر الشريف إنما يدل على عظم رسالة هذه المؤسسة   وتهافتهم للانتهال من علوم الأزهر الوسطية على يد كبار علمائه الأجلاء.

المنظمة العالمية لخريجي الازهر الأزهر كبار علماء الأزهر الشريف أحمد الطيب

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