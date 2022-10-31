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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: لا نقص في السلع الغذائية بكافة محافظات الجمهورية.. فيديو

السلع الغذائية
السلع الغذائية

أكد المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لا يوجد أي نقص في السلع الغذائية في كافة محافظات الجمهورية.

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وأضاف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "القيادة السياسية نجحت في ملف الأمن الغذائي، وكان لديها رؤية استراتيجية سابقة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية"، مؤكدا: "كل السلع متوفرة في المجمعات الاستهلاكية وبكافة الأسواق".

 

وأوضح: "وزارة نجحت في توفير كافة السلع بالأسواق في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، بسبب وجود اعتمادات مالية كبرى من قبل القيادة السياسية وتوجيهها بتوفير المخزون الاستراتيجي، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في المخازن التابعة للشركة القابضة".


واسترسل أن القيادة السياسية وجهت كذلك بالرقابة على الأسعار، والتأكد من عدم منع أو حجب أي سلع من السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن، "حققنا نجاح باهر في إتاحة الأرز خارج المنظومة، وفيه حوافز للأرز بتأمين المخزون الاستراتيجي خلال العام القادم".

 

وأشار: "الزراعة التعاقدية ساعدت في تأمين المحاصيل الاستراتيجية"، موضحا: "القيادة السياسية نجحت بشكل باهر في توفير وإدارة المخزون الاستراتيجي من السلع في الأسواق".

 

واستطرد: "كل السلع آمنه جدا، والقمح يكفينا لـ6 أشهر وصولا لشهر أبريل، ووزير التموين أكد أن عندنا قمح بكميات كبيرة جدا، وفيه مليون طن قمح داخلين خلال هذا العام لتوفير تأمين عام وكامل من محصول القمح، وأكبر دليل على هذا الكلام هو أننا بدأنا ندي دقيق للمخابز الخاصة بواقع 10 الآلاف جنيه للطن".

التموين السلع الغذائية محافظات الجمهورية الجمهورية عبدالمنعم خليل السلع

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