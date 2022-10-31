نشر الإعلامي شريف مدكور، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق شريف مدكور: “شعور لطيف قوي إن كل لبسي صناعة مصرية”.

ويذكر أن تبرع الإعلامي شريف مدكور، بهدايا عيد ميلاده لمستشفى “أهل مصر”، أمر تسبب في حالة من الضجة وخاصة بعد أن نال الموقف إعجاب متابعيه ومحبيه.

وقبل نحو سنتين، أكد الإعلامي شريف مدكور، خلال لقاء لبرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا والمذاع غير قناة سي بي سي، أنه لم يتزوج لأنه لا يتحمل مسؤولية الزواج، مصيفا أن الأموال ليست كل شيء وليس سببا كافيا للذهاب للزواج.