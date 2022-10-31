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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابعت ورد للأستاذ مصطفى.. نقيب الموسيقيين يرد على شائعة وفاة شيرين عبدالوهاب:.. فيديو

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يرصد رد نقيب الموسيقيين على شائعة وفاة المطربة شيرين عبدالوهاب.

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وأوضح التقرير أنه بعدما شغلت صحة المطربة شيرين عبدالوهاب مواصل التواصل الاجتماعي، نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، يؤكد أن المطربة شيرين عبدالوهاب في حالة استشفاء وصحتها جيدة.

 

وأشار التقرير إلى أن نقيب الموسيقيين قال: "شيرين في حالة استشفاء دلوقتي، وربنا كريم، وميمي فؤاد داينا مدير أعمالها يطمني عليها".

 

وتابع التقرير أن نقيب الموسيقيين أكد أن المطربة شيرين تحدثت مع مدير أعمالها في مكالمة هاتفية استغرقت دقيقة واحدة، قائلا: "ميمي قالي إني سنحت لي ظروف إنه يكلمها دقيقة وكتر ألف خيرها كانت بتسأل عني وبتقوله يا ميمي لازم تودي ورد للأستاذ مصطفى".

 

انتشار شائعات خبر وفاتها

 

وكشف التقرير أن تفاصيل صحة المطربة شيرين تأتي بعد انتشار شائعات خبر وفاتها على مواقل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج "شيرين إلى رحمة الله"، وهو ما دفع الكثير للتساؤل حول حقيقة الخبر، فيما نفى ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تتلقى العلاج داخل أحد مستشفات الصحة النفسية.
 

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