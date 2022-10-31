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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم … لعبة الموت.. ذعر في دمياط بعد إصابة 9 طالبات باختناق| اعرف الحقيقة… العلاقات المصرية السودانية فى ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خدمة اجتماعية حلوان تعلن رابط الحصول علي كود دفع المصروفات الدراسية
اعلنت ادارة كلية الخدمة الاجتماعية   بجامعة حلوان عن  انتظام الدراسة بكافة مراحلة منذ بداية العام الدراسي ٢٠٢٢ .

العلاقات المصرية السودانية فى ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس
تنظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس ندوة بعنوان " العلاقات المصرية السودانية: مصر للسودان والسودان لمصر " وذلك يوم الإثنين الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المركز .

 

تجارة القاهرة تعلن موعد امتحانات الميدتيرم
أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد عقد امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022-2023 .

آخر فرصة للتقديم بمنح الدراسة في صربيا .. اليوم
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة جمهورية صربيا بالقاهره بتقديم ثلاث منح دراسية مقدمه للطلاب من جمهورية مصر العربية للعام الدراسى 2022/2023 .

لعبة الموت.. ذعر في دمياط بعد إصابة 9 طالبات باختناق| اعرف الحقيقة
تداول رواد التواصل الاجتماعي الفيس بوك، منشورات تحذر أولياء الأمور من لعبة منتشرة على الإنترنت تسمى كتم الأنفاس تؤدى إلى حالات اختناق وأحيانا الوفاه.

قمة المناخ 2022..زراعة عين شمس تنظم مسابقات مقالية عن التغيرات المناخية
أطلق  الدكتور  احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس مبادرة بين طلاب الكلية لكتابة مقال عن التغيرات المناخية والحلول المقترحة لجميع طلاب الكلية بهدف مشاركة الطلاب فى مثل هذه المناسبات الدولية بصورة ايجابية  بحيث لايزيد المقال عن ١٠ صفحات .

كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تنظم الملتقي الاول للجودة
نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان الملتقي الاول للجودة للعام الجامعي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣، وجاء ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم وإشراف الدكتورة صابرين عبدالله رئيس وحدة الجوده.

 

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