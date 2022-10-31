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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النهارده بـ24.13 .. سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أكتوبر

الدولار
الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 31 - 10 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية رشا مجدي، إن سعر الدولار شهد من أمس الأحد ارتفاعا فى السعر مقابل الجنيه.

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الدولار يواصل الارتفاع أمام العملات العالمية وسط توقعات برفع أسعار الفائدة.. تفاصيل

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عمرو أديب: المصريين بيتابعوا الدولار زي ماتشات الكورة والجنيه بيحارب وحده

سعر الدولار اليوم

 

سجل سعر  الدولار الأمريكي اليوم 24.13 جنيه للبيع، و23.99 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو  24.05 جنيه للبيع و23.90 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 28.03 جنيه للبيع و27.86 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 6.42  جنيه للبيع و6.38 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 78.03 جنيه للبيع و 77.56 للشراء

 

 

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