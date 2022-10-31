تخريب بخط الأنابيب الخام.. تفاصيل التعطل الجزئي في مصفاة الخرطوم

أعلنت السلطات في السودان، عن إصلاح التوقف الجزئي في مصفاة الخرطوم بسبب تخريب خط أنابيب النفط الخام.

وحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، أعلنت مدير عام مصفاة الخرطوم المهندسة منيرة محمود أن مصفاة الخرطوم تعمل بصورة جيدة والمخزون مطمئن، لافتة إلى أن المصفاة تتكون من جزئين جزء يعمل بخام الفولة ويعمل بصورة طبيعية، لكن الجزء الخاص بتكرير خام مزيج النيل أُجبر علي التوقف فترة محدودة بسبب تخريب الخط الناقل للخام.

وأكدت أن هذا الجزء يعد أحد الخامات البترولية التي تمد الجزء الثاني من المصفاة وكان قد توقف الضخ به نتيجة للتخريب الذي تعرض له الخط في منطقة الخرصانة، إلا أنه وبفضل جهود المهندسين تم إصلاح العطل وعاودت المصفاة عملها بصورة جيدة.

تخريب

من جانبه، قال مدير عام الاستكشاف والإنتاج النفطي المهندس الطاهر أبوالحسن، إنه كان هناك تخريب نتج عنه إيقاف الخط الناقل لمزيج النيل ولكن تم تصليح الخلل والضخ مستمر بمعدل أكبر نسبة لوجود مخزون في الخزانات بمحطات المعالجة المركزية.

ولفت إلى أن الخط الناقل لمزيج النيل تقوم بإدارته شركة بتكو وهي إحدى شركات المؤسسة السودانية للنفط؛ محذرًا من مخلفات التخريب والتي قد تسبب مشاكل بيئية للمنطقة.