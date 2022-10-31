مفاجأة لكولر.. شوبير يكشف مكافآت الأهلي بعد الفوز بالسوبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل المكافأة التي حصل عليها السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى واللاعبون بعد تتويج المارد الأحمر بالسوبر المحلى على حساب الزمالك.



وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى: "كولر حصل على راتب شهر مكافأة، حيث يتقاضى 160 ألف يورو كراتب شهرى من الأهلى، وينص عقده على الحصول على راتب شهر حال التتويج بأى بطولة محلية، بجانب الحصول على راتب ثلاثة أشهر حال التتويج بدورى أبطال أفريقيا".



وأضاف شوبير: "كما حصل كل لاعب على 60 ألف جنيه، وفقاً للائحة، وهناك اجتماع لمجلس إدارة الأهلى فى الأيام المقبلة لتعديل اللائحة وزيادة المكافآت للاعبين".



وفاز الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.