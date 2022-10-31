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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لهذا السبب الوضوء سلاح المؤمن .. علي جمعة يكشف مفاجأة

صدى البلد

لماذا الوضوء سلاح المؤمن .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، وأجاب قائلا: الوضوء من أجمل العبادات وأجلها ، وهو عبادة يغفل عنها الكثير ، فكلما كنت على وضوء ، كنت في حفظ وأمان الملائكة،  لافتا إلى أن ضرورة الوضوء حتى في غير أوقات الصلاة. 

وأضاف جمعة خلال استضافته على قناة ال “  سي بي سي “ في فقرة مع مولانا ” برنامج ” من مصر “ ، أن الوضوء على الوضوء نور على نور ، وسمي الوضوء سلاح المؤمن لأنه يجعلك على استعداد أن تصلي في اي وقت وفي أي مكان إذا سمعت الآذان ، فلو أذن عليك الظهر وانت في طريقك بالسيارة مسافرا أو متجه إلى عملك ، فلو انك متوضئ فستقف وتصلي في أي  مكان لقوله صلى الله عليه وسلم ” جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا "  ، أما لو كنت غير متوضئ فربما لا تجد المياه أو يتعذر الوضوء لأي سبب فتؤجل الصلاة إلى وقت آخر . 

 

وتابع : الصعوبة في عدم الوضوء ، لذلك أنصح الشباب بالوضوء قبل أن تخرج من منزلك وهي مسألة تعود ،فإذا حرصت عليها لمدة بسيطة،  لن تتركها بعد ذلك ، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا انتقض الوضوء  جدده فورا إذا تيسر لك هذا  فليس شرطا ان يكون الوضوء في وقت الصلاة فقط ، احرص على ذلك وتشعر بلذة ما بعدها لذة فتجد نفسك نشيطا ومنتبها لا يعرف لك الشيطان سبيلا . 

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