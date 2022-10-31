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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب أغنية إليسا.. استدعاء زياد برجي وأحمد ماضى للتحقيق الخميس المقبل

زياد برجي وإليسا
زياد برجي وإليسا

كشفت عدد من المواقع اللبنانية أن مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية استدعى كل من الفنان اللبناني زياد برجي والشاعر أحمد ماضي للتحقيق يوم الخميس المقبل بسبب الفنانة إليسا. 

 

ويتم التحقيق مع زياد برجي وأحمد ماضي على خلفية الشكوى المقدمة من إليسا بحقهما بواسطة وكيلها المحامي مارك حبقة، وستوجه إليهما تهم المزاحمة الاحتيالية وانتهاك الحقوق المكلية الفنية لأغنية "أنا وبس".

 

وطرحت إليسا أغنية أنا وبس في وقت سابق، ليعيد كل من برجي وماضي إصدارها بعنوان "وبطير" بعد خلافات شخصية لهما معها"، وهي من كلماتهما وألحانهما. 

 

تهديدات زياد برجي 

 

وقال الفنان زياد برجي إنه تلقى تهديدات بالقتل، بعد اندلاع أزمته مع الفنانة اللبنانية إليسا في سبتمبر الماضي، وخلافهما حول أغنية "أنا وبس".

وكشف زياد برجي في تصريحات تلفزيونية له، إنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص الذي يتحدث بلهجة مصرية، وهدده فيها بالقتل خلال الأيام القليلة الماضية. 

"قالي هقتلك"، كان هذا ملخص التهديد الذي تلقاه زياد برجي، مشيرا إلى أنه لجأ إلى القضاء لحمايته هو وعائلته من هذه التهديدات، وكان مصدر الرقم قادما من ليبيا.

وأشار زياد برجي إلى أنه تلقى ردا من الجهات الرسمية بأن رقم الشخص الذي هدده بحسب بيانات من مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية تحدث إلى أحد معارفه حوالي 17 مرة، ورفض ذكر اسم الشخص المتورط فيما وصفه بـ"جريمة تهديد بالقتل". 

 

إليسا وزياد برجي 

 

وأصدرت الفنانة إليسا بيانا عبر حسابها على فيسبوك بعد تعدي زياد برجي على الملكية الفكرية والأدبية لأغنية أنا وبس في سبتمبر الماضي.

وأكدت على أن زياد برجي وأحمد ماضي قدما تنازلات عن حقوق ملكية الأغنية وأنها لديها مستندات تؤكد عدم شرعية نشر أغنية وبطير، وأنها أيضا ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا التعدي.

زياد برجي إليسا الفنانة اليسا الفنان اللبناني زياد برجي الشاعر أحمد ماضي

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