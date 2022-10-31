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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فخري الفقي : تأهيل المحافظين للاستجابة للمواطنين مهم في المناطق النائية | فيديو

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تأهيل المحافظين للاستجابة لآراء المواطنين أمر مهم ، خاصة بالمحافظات النائية، ويستطيع المحافظ التواصل مع الحكومة المركزية.

وتابع " الفقي " ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم  بي سي مصر 2" ، أن الدولة تحتاج لقانون الحكم المحلي ، وليست الإدارة المحلية ، وبالتالي يكون المحافظ بمثابة حاكم للأقاليم ، لتلبية طلبات المواطنين في أسرع ما يمكن.

وأشار " الفقي " ، إلى أن " حياة كريمة " تخدم 60 مليون مواطن مصري ، وكل محافظ لديه معلومات عن عدد المراكز التي تنفذ فيها مشروعات المبادرة.

وتابع " الفقي " ، أن الرقابة المالية ، والمتابعة على المحافظين موجودة ، ورقابة على الصندوق الخاص بكل محافظة . 

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