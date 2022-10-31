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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا تتناسب مع العلوم العسكرية.. روسيا تكشف عن مفارقة غريبة في أوكرانيا

دميتري مدفيديف
دميتري مدفيديف

رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنماطًا غريبة في حقيقة أنه كلما كان عمل قوات الدفاع الجوي أفضل، وفقًا لوسائل الإعلام الأوكرانية، كلما كان إمداد البلاد بالكهرباء والمياه أسوأ. 

وكتب مدفيديف علي “تلجرام”: “ تم اكتشاف أنماط غريبة لا تتناسب مع العلوم العسكرية والهندسية الحديثة في أوكرانيا. وكلما كان عمل قوات الدفاع الجوي هناك أفضل، وفقًا لوسائل الإعلام الأوكرانية، كلما كان تزويد البلاد بالكهرباء والمياه أسوأ”.

وأضاف مدفيديف أنه “يجب دراسة المفارقة الراسخة بطريقة متأنية”.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال إيجور كليمينكو، رئيس الأمن الوطني الأوكراني، إن الضربات الروسية على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا أسفرت عن إصابة 13 شخصًا.

وأفادت السلطات الأوكرانية، يوم الاثنين أن 18 منشأة، معظمها محطات كهرباء، تعرضت للقصف.

وتستهدف روسيا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ عدة أسابيع بعد أن اتهمت كييف بشن هجمات “تخريبية” على منشآتها للطاقة.

وكتب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال على “تلجرام”، أن “الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية ضربت عشر مناطق، وألحقت أضرارًا بـ 18 منشأة، معظمها في قطاع الطاقة”، مضيفًا أنه بينما واجهت مئات المستوطنات في جميع أنحاء أوكرانيا انقطاع التيار الكهربائي، كان من الممكن أن تكون التداعيات كبيرة أسوأ”.

وزعم أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من إسقاط “44 صاروخًا من بين أكثر من 50 صاروخًا تم إطلاقها على أراضينا”، مضيفًا أن المهندسين الأوكرانيين 'يعملون بكامل طاقتهم' لإصلاح الأضرار.

وأوضح أن انقطاع التيار الكهربائي المحلي مستمر في مناطق كييف وزابوريجيا ودنيبروبيتروفسك وخاركيف بينما حث مواطنيه على توفير الطاقة وتقليل الضغط على الشبكة الوطنية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن الضربات عالية الدقة التي شنتها موسكو على مرافق القيادة والطاقة الأوكرانية أصابت جميع أهدافها المحددة. 

أوكرانيا الدفاع الجوي الكهرباء روسيا مدفيديف

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