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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدارة الدوري.. قطار الاتحاد السكندري يواصل الانتصارات بثلاثية في شباك طلائع الجيش

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بثلاثية أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

أحرز كريم طارق هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 25 من  تسديدة  داخل منطقة الجزاء ارتدت من جسد أحد المدافعين و تابعها كريم طارق بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

 

وقام نادر قمر الدولة حكم المباراة بطرد أحد أفراد الجهاز الفني للاتحاد السكندري في نهاية الشوط الأول بسبب الاعتراض

ومع انطلاق احداث الشوط الثاني شن لاعبي الاتحاد السكندري العديد من الهجمات المتتالية حتى تمكن أجوستينيو مابولولو في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 68 من خلال استلام وستين أموتو  الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل تمريرة عرضية وشتتها حسن مجدي من أمام المرمى ولكن تابعها مابولولو بتسديدة مباشرة على الطائر سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 79 أحرز خالد صبحي الهدف الثاني من خلال عقب إرسال مروان عطية الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها مابولولو برأسية قوية وتصدى لها إسلام محارب ولكن وصلت لخالد صبحي الذي سدد الكرة بقوة في الشباك.

وتمكن مروان عطية من القضاء على أمال طلائع الجيش في الدقيقة 90 عقب إحراز الهدف الثالث من خلال  تمريرة بينية  من  مابولولو وصلت لمروان عطية خلف المدافعين على حدود منطقة الجزاء وراوغ الأخير الحارس ثم سدد الكرة في الشباك بسهولة.

وبهذه النتيجة تواجد الاتحاد السكندري في صدارة الدوري المصري برصيد 9 نقاط عقب تحقيق العلامة الكاملة في ثالث جولات من بطولة الدوري المصري.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى .. المهدي سليمان .

خط الدفاع .. محمد صالح ، صبري رحيل ، هشام صلاح ، خالد صبحي .

خط الوسط .. أحمد عادل ميسي، كريم الديب ، مورو سالفيو ، مروان عطية، إسلام عبد النعيم.

الهجوم.. أوستن أوموتو .

بينما خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى .. عمر رضوان .

خط الدفاع .. أحمد أيمن منصور ، محمد فتح الله " كماتشو " ، أحمد زولا ، أحمد متعب .

خط الوسط .. إسلام محارب ، عبدالرحمن " شيكا "، أحمد سمير ، حسن مجدى.

الهجوم .. خالد قمر، كريم طارق.

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