أحمد سامي يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي

أعلن الكابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي غدا الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.
ضمت القائمة ٢٠ لاعباً وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى: عامر عامر - محمد بسام
خط الدفاع: رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام - أحمد هاني - محمد ناصف
خط الوسط: شريف دابو - محمد عادل - محمد كناريا - محمد توني - محمود نبيل - محمد إبراهيم - ميدو جابر - رجب عمران - صامويل امادي - أحمد القرموطي - محمود زلاكا
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا
يحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع في الدوري برصيد ٣ نقاط بينما يحل البنك الأهلي عاشرا برصيد نقطتين.