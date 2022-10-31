تامر حبيب يهنئ صناع فيلم تحت تهديد السلاح | شاهد

هنأ السيناريست تامر حبيب، صناع فيلم تحت تهديد السلاح بعد عرضه الخاص، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “الف مبروك يا ابو علي يا حبيبي ومبروك لايمن زميلي، ومبروك يا شيكا القلب من جوا، مبروك يا مي يا حلوة ومبروك يا عم احمد يا سبكي يا حبيبي يا أجدع راجل في الدنيا، ومبروك يا كل اسرة الفيلم”.

فيلم "تحت تهديد السلاح" يشارك فى بطولته بجانب الفنان حسن الرداد، كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.