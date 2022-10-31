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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حبيب يهنئ صناع فيلم تحت تهديد السلاح | شاهد

صدى البلد

هنأ السيناريست تامر حبيب، صناع فيلم تحت تهديد السلاح بعد عرضه الخاص، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “الف مبروك يا ابو علي يا حبيبي ومبروك لايمن زميلي، ومبروك يا شيكا القلب من جوا، مبروك يا مي يا حلوة ومبروك يا عم احمد يا سبكي يا حبيبي يا أجدع راجل في الدنيا، ومبروك يا كل اسرة الفيلم”.

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تدعم حسن الرداد.. إيمي سمير غانم تروج لفيلم تحت تهديد السلاح |شاهد

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اليوم.. أول عرض خاص لفيلم "تحت تهديد السلاح" بحضور أبطاله في دبي

فيلم "تحت تهديد السلاح" يشارك فى بطولته بجانب الفنان حسن الرداد، كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.

حسن الرداد الفنان حسن الرداد تامر حبيب فيلم تحت تهديد السلاح

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