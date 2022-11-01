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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة تصل لـ105 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد لأسعار هافال H6 في مصر

هافال H6 موديل 2022
هافال H6 موديل 2022

شهدت السيارة هافال H6 موديل 2022، زيادة سعرية جديدة، بقيمة تتراوح بين 90 ألف جنيه وحتى 105 آلاف جنيه؛ لتشمل جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

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هافال H6 موديل 2022 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة هافال H6 موديل 2022 

 

الفئة الأولى بسعر 735 ألف جنيه بدلًا من 645 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 780 ألف جنيه بدلًا من 680 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 815 ألف جنيه بدلًا من 710 آلاف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 860 ألف جنيه بدلًا من 755 ألف جنيه.

هافال H6 موديل 2022 

مواصفات السيارة هافال H6 موديل 2022 

 

تم تجهيز السيارة هافال H6 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة 150 حصانا، و 220 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تتسارع العجلات بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات بتقنية الجر الامامي.

هافال H6 موديل 2022 

وحصلت السيارة هافال H6 موديل 2022 على عدة تجهيزات ومنها، زر تشغيل المحرك وايقافه، وجنوط 18 بوصة، ومثبت للسرعة، بالإضافة إلى شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبدأ قياسها عند 10.25 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف، إلى جانب فتحة سقف بانوراما، ونظام صوتي ترفيهي.

هافال H6 موديل 2022 

وتضم تجهيزات السيارة هافال H6 موديل 2022 كاميرا 360 درجة، وحساسات ركن، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية والتي تصل لـ 6 AIRBAGS، إلى جانب مكابح ABS وEBD، وخاصية رصد النقاط العمياء مع تحديد الحارة المرورية، والتوازن الإلكتروني، ودعم السيارة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات.

هافال هافال H6 موديل 2022 هافال H6 موديل 2022 الاسعار الرسمية الجديدة

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